 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Зеленые помехи

Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Светлана Вьюниченко
15 июня 2018 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.

Отметим, что 8 июня новая, 11-я коллегия судей Орджоникидзевского райсуда Харькова собралась на подготовительное слушание. Адвокаты Штепы вынесли ходатайство об отводе и этой коллегии, поскольку в ее составе не было запасного судьи. Однако отвод суд не удовлетворил. 

Тогда Неля Штепа и ее адвокаты попросили отложить слушание дела до августа. Адвокаты Александр Тананакин и Дмитрий Марченко мотивировали это тем, что друг за другом уходят в отпуск. А бывшая славянская градоначальница заявила, что ложится в славянскую кардиологию на обследование. «У меня проблемы с сердцем. Курс лечения продлится 21 день. Мне сначала проведут обследование. Я хотела попросить суд назначить слушание на 1-2 августа, чтобы я здесь не сидела и не теряла сознание», - сказала Штепа.

В итоге 12 июня судьи назначили новое заседание на 6 августа. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

15 июня 2018

Забил до смерти

Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Преступность в Славянске пошла на спад

Монетизация субсидий: процесс пошел

Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

14 июня 2018

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Славянск принял градостроительные полномочия

Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Зеленые помехи

В парке просят открыть туалет

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют

Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

13 июня 2018

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Также в разделе

Забил до смерти

— 15 июня 2018 —

Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения. 

Читать далее ⇒

Преступность в Славянске пошла на спад

— 15 июня 2018 —

Начальник Славянского горотдела полиции Сергей Алешин 7 июня провел традиционную пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы за пять месяцев текущего года.

Читать далее ⇒

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

— 14 июня 2018 —

В последние дни в Славянске произошли два обрыва троллейбусной контактной сети.

Читать далее ⇒

У Нели Штепы - новая коллегия судей

— 8 июня 2018 —

В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый, 11-й, состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд»

Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Монетизация субсидий: процесс пошел

Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Растяжимые понятия

Трубки мира

Плоди и размножай

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

15 июня 2018

Забил до смерти

Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Преступность в Славянске пошла на спад

Монетизация субсидий: процесс пошел

Почтовое отделение на курорте продолжит работу

Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»

Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

14 июня 2018

Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно

Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Растяжимые понятия

О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц

В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Славянск принял градостроительные полномочия

Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Зеленые помехи

В парке просят открыть туалет

Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют

Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом

Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского

13 июня 2018

Открытый областной турнир по рукопашному бою

В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

«Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top