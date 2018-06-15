Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд

Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.

Отметим, что 8 июня новая, 11-я коллегия судей Орджоникидзевского райсуда Харькова собралась на подготовительное слушание. Адвокаты Штепы вынесли ходатайство об отводе и этой коллегии, поскольку в ее составе не было запасного судьи. Однако отвод суд не удовлетворил.

Тогда Неля Штепа и ее адвокаты попросили отложить слушание дела до августа. Адвокаты Александр Тананакин и Дмитрий Марченко мотивировали это тем, что друг за другом уходят в отпуск. А бывшая славянская градоначальница заявила, что ложится в славянскую кардиологию на обследование. «У меня проблемы с сердцем. Курс лечения продлится 21 день. Мне сначала проведут обследование. Я хотела попросить суд назначить слушание на 1-2 августа, чтобы я здесь не сидела и не теряла сознание», - сказала Штепа.

В итоге 12 июня судьи назначили новое заседание на 6 августа.