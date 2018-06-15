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Фотофакт

Зеленые помехи

Забил до смерти

Светлана Вьюниченко
15 июня 2018 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения. 

Для установления обстоятельств происшествия много времени ни потребовалось. Так же быстро задержали и подозреваемого - 40-летнего славянца. 

По словам злоумышленника, конфликт возник на бытовой почве. Как это часто бывает, совместное распитие спиртного привело к ссоре и драке между приятелями. В итоге более молодой ее участник несколько раз ударил ногой в живот 58-летнего оппонента и ушел. От полученных травм брюшной полости потерпевший скончался.  

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, на данный момент злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121(умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-10 лет. 

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Комментарии к статье «Забил до смерти»

Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения. 

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