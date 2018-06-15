Забил до смерти

|15 июня 2018
|Просмотров: 78
|
Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.
Для установления обстоятельств происшествия много времени ни потребовалось. Так же быстро задержали и подозреваемого - 40-летнего славянца.
По словам злоумышленника, конфликт возник на бытовой почве. Как это часто бывает, совместное распитие спиртного привело к ссоре и драке между приятелями. В итоге более молодой ее участник несколько раз ударил ногой в живот 58-летнего оппонента и ушел. От полученных травм брюшной полости потерпевший скончался.
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, на данный момент злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121(умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-10 лет.
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
— 15 июня 2018 —
Оба эпизода произошли 30 мая. Об одном из них сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, заместитель городского головы Юрий Подлесный.
— 15 июня 2018 —
С начала года в Славянске по поводу укуса клещами обратились к медикам 306 человек. У 13-ти из них зафиксирован боррелиоз. Среди заболевших имеются как взрослые, так и дети. Такие цифры озвучила энтомолог Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной центр Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Олейникова.
— 15 июня 2018 —
Первое судебное заседание по рассмотрению иска против Василия Хоменко состоялось в Славянском горрайонном суде 8 июня. Как и на подготовительном этапе, официальная часть оказалась намного короче, чем предварительная общественная акция.
— 15 июня 2018 —
Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.
Приветствую, гость! Вход
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Забил до смерти»
Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.