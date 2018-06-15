Забил до смерти

Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.

Для установления обстоятельств происшествия много времени ни потребовалось. Так же быстро задержали и подозреваемого - 40-летнего славянца.

По словам злоумышленника, конфликт возник на бытовой почве. Как это часто бывает, совместное распитие спиртного привело к ссоре и драке между приятелями. В итоге более молодой ее участник несколько раз ударил ногой в живот 58-летнего оппонента и ушел. От полученных травм брюшной полости потерпевший скончался.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, на данный момент злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121(умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-10 лет.