Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске

|15 июня 2018
|Просмотров: 76
|
Первое судебное заседание по рассмотрению иска против Василия Хоменко состоялось в Славянском горрайонном суде 8 июня. Как и на подготовительном этапе, официальная часть оказалась намного короче, чем предварительная общественная акция.
Поддержать председателя общественной организации "Слов'янська січ" снова собралось несколько десятков человек, в том числе иногородних. На импровизированном митинге выступил активист из Лимана, во двор которого накануне бросили три гранаты. Он пригласил всех желающих поехать после судебного заседания к Донецкой ОВГА и задать Павлу Жебривскому несколько "неудобных" вопросов. Эпизод в Лимане, по словам активиста, на предварительном этапе квалифицирован как "хулиганство". Этот факт участники митинга немедленно связали с делом о банке с надписью "Ртуть", за которую Василия Хоменко обвиняют в "заведомо ложном сообщении об угрозе жизни людей". Несоразмерность опасности боевой гранаты и муляжа емкости с ртутью, а также правовая квалификация этих дел, по мнению аудитории, свидетельствует о намеренном преследовании активистов.
Как и в прошлый раз, зал судебных заседаний не смог вместить всех желающих, и часть группы поддержки следила за происходящим из коридора. Само заседание, впрочем, было непродолжительным. После того, как прокурор зачитал обвинение, судья Роман Кузнецов спросил ответчика, признает ли он инкриминируемые ему пункты. Вину Василий Хоменко не признал и заявил, что риск лишиться свободы не остановит его общественную деятельность. Далее судья определил порядок рассмотрения дела. Начать решено с опроса свидетелей. Заслушивать их суд будет 2 июля. Такую паузу в заседаниях группа поддержки Хоменко расценила как попытку затянуть процесс.
В соответствии с ранее намеченным планом по окончании судебного заседания активисты отправились в Краматорск, где провели акцию перед зданием Донецкой областной военно-гражданской администрации.
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
— 15 июня 2018 —
Оба эпизода произошли 30 мая. Об одном из них сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, заместитель городского головы Юрий Подлесный.
— 15 июня 2018 —
С начала года в Славянске по поводу укуса клещами обратились к медикам 306 человек. У 13-ти из них зафиксирован боррелиоз. Среди заболевших имеются как взрослые, так и дети. Такие цифры озвучила энтомолог Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной центр Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Олейникова.
— 15 июня 2018 —
Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.
— 15 июня 2018 —
Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.
Приветствую, гость! Вход
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске»
Первое судебное заседание по рассмотрению иска против Василия Хоменко состоялось в Славянском горрайонном суде 8 июня. Как и на подготовительном этапе, официальная часть оказалась намного короче, чем предварительная общественная акция.