Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске

Первое судебное заседание по рассмотрению иска против Василия Хоменко состоялось в Славянском горрайонном суде 8 июня. Как и на подготовительном этапе, официальная часть оказалась намного короче, чем предварительная общественная акция.

Поддержать председателя общественной организации "Слов'янська січ" снова собралось несколько десятков человек, в том числе иногородних. На импровизированном митинге выступил активист из Лимана, во двор которого накануне бросили три гранаты. Он пригласил всех желающих поехать после судебного заседания к Донецкой ОВГА и задать Павлу Жебривскому несколько "неудобных" вопросов. Эпизод в Лимане, по словам активиста, на предварительном этапе квалифицирован как "хулиганство". Этот факт участники митинга немедленно связали с делом о банке с надписью "Ртуть", за которую Василия Хоменко обвиняют в "заведомо ложном сообщении об угрозе жизни людей". Несоразмерность опасности боевой гранаты и муляжа емкости с ртутью, а также правовая квалификация этих дел, по мнению аудитории, свидетельствует о намеренном преследовании активистов.

Как и в прошлый раз, зал судебных заседаний не смог вместить всех желающих, и часть группы поддержки следила за происходящим из коридора. Само заседание, впрочем, было непродолжительным. После того, как прокурор зачитал обвинение, судья Роман Кузнецов спросил ответчика, признает ли он инкриминируемые ему пункты. Вину Василий Хоменко не признал и заявил, что риск лишиться свободы не остановит его общественную деятельность. Далее судья определил порядок рассмотрения дела. Начать решено с опроса свидетелей. Заслушивать их суд будет 2 июля. Такую паузу в заседаниях группа поддержки Хоменко расценила как попытку затянуть процесс.

В соответствии с ранее намеченным планом по окончании судебного заседания активисты отправились в Краматорск, где провели акцию перед зданием Донецкой областной военно-гражданской администрации.