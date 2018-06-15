В Славянске и районе - вновь случаи бешенства

|15 июня 2018
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Оба эпизода произошли 30 мая. Об одном из них сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, заместитель городского головы Юрий Подлесный.
Жительница улицы Торговой обратилась в ветеринарную клинику с жалобами на болезнь своей собаки. Как выяснилось, животное содержалось на цепи во дворе частного домовладения. Приехав на место, ветеринар обнаружил признаки характерные для бешенства. Но зверь не проявлял агрессии. Собаку изолировали, поставили под наблюдение, и хозяева получили инструкции о мерах личной безопасности. Однако уже на следующий день животное погибло. Лабораторные исследования, которые проводятся только после смерти животного, подтвердили предварительный диагноз - бешенство.
На данный момент в очаге инфекции специальные службы проводят профилактические мероприятия.
Еще один случай бешенства был зафиксирован в селе Краснополье, где заболела корова. В населенном пункте введен карантин.
Начальник районного управления ветеринарной медицины в Алла Коломийцева отмечает, что зачастую жители сел скрывают поголовье крупного рогатого скота от исследований на специфические заболевания, чем подвергают опасности как свое здоровье, так и здоровье тех, кто покупает у них молочную продукцию.
Также Алла Коломийцева констатирует, что многие жители города крайне небрежно относятся к профилактике заболеваний своих питомцев. Так, в ходе недавней массовой вакцинации было привито всего полторы тысячи кошек и собак. Между тем, очевидно, что поголовье домашних животных в городе значительно выше.
В связи с этим ветеринарные врачи и СЭС настоятельно рекомендуют ответственно относиться к содержанию четвероногих питомцев и своевременно прививать их от опасных болезней.
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15 июня 2018
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• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
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• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
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Комментарии к статье «В Славянске и районе - вновь случаи бешенства»
Оба эпизода произошли 30 мая. Об одном из них сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, заместитель городского головы Юрий Подлесный.