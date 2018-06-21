|21 июня 2018
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Руководитель комитета микрорайона Черевковка Анна Чайка обратилась к руководству города с просьбой обезопасить пешеходный переход на улице Криворожской, где, по ее словам, с пугающей регулярностью происходят ДТП с участием пешеходов.
«Почти каждый месяц там сбивают людей», - говорит она. Последняя авария случилась на прошлой неделе. Причем происходит это, несмотря ни на дорожные знаки, ни на разметку. Анна Чайка предупредила, что для привлечения внимания к проблеме местные жители готовы пойти на крайние меры, вплоть до блокировки движения транспорта.
По ее словам, особенность данной автодороги такова, что решить проблему можно только с помощью светофора, управляемого вручную – пешеход подходит к нему, нажимает кнопку и переходит дорогу на загоревшийся зеленый свет.
Комментируя ситуацию, заместитель городского головы Андрей Секлецов напомнил, что улицы Криворожскую и Олексы Тихого планируется отремонтировать капитально с учетом всех особенностей движения автомобилей и пешеходов. По его словам, в настоящее время проектная документация проходит экспертизу. До ее окончания осталось 15-20 дней, после чего можно будет объявлять тендер для определения подрядной организации.
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Комментарии к статье «Жители Черевковки просят обезопасить переход на Криворожской»
Руководитель комитета микрорайона Черевковка Анна Чайка обратилась к руководству города с просьбой обезопасить пешеходный переход на улице Криворожской, где, по ее словам, с пугающей регулярностью происходят ДТП с участием пешеходов.