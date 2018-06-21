За сутки в авариях пострадали два человека

|21 июня 2018
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В Славянске 15 июня были зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия, участники которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Около 10:00 на улице Криворожской 36-летний житель Краматорска, управляя автомобилем «Форд», сбил велосипедистку. Для оказания помощи пострадавшей пришлось вызывать «скорую».
Днем на улице Банковской не разминулись «ВАЗ» и «Волга». Судя по фото, после столкновения они одновременно врезались в бетонную плиту, которой накрыт смотровой колодец инженерных коммуникаций. В этом ДТП телесные повреждения получила молодая жительница города.
Информация по данным фактам внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется проверка обстоятельств случившегося.
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В Славянске 15 июня были зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия, участники которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.