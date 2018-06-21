За сутки в авариях пострадали два человека

В Славянске 15 июня были зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия, участники которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Около 10:00 на улице Криворожской 36-летний житель Краматорска, управляя автомобилем «Форд», сбил велосипедистку. Для оказания помощи пострадавшей пришлось вызывать «скорую».

Днем на улице Банковской не разминулись «ВАЗ» и «Волга». Судя по фото, после столкновения они одновременно врезались в бетонную плиту, которой накрыт смотровой колодец инженерных коммуникаций. В этом ДТП телесные повреждения получила молодая жительница города.

Информация по данным фактам внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется проверка обстоятельств случившегося.