|21 июня 2018
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На прошлой неделе в Славянске произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего сожителя ножом.
По данным горотдела полиции, инциденту предшествовала ссора, которая возникла после совместного употребления спиртных напитков. Скандал дошел до рукоприкладства. Защищаясь, женщина схватила нож и ударила обидчика в область грудной клетки.
Пострадавший 1988 года рождения с колото-резаной раной был доставлен в хирургическое отделение, где ему сделали операцию.
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.124 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны». Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ на срок от 150 до 240 часов до ограничения свободы до двух лет.
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Комментарии к статье «Ударила сожителя ножом »
На прошлой неделе в Славянске произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего сожителя ножом.