Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам

На одном из блокпостов вблизи Славянска 14 июня правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы предотвратить прорыв через контрольный пункт пропуска.

Инцидент около 22:00 после того, как водитель автомобиля «Toyota Camry» отказался остановиться по требованию сотрудников полиции и попытался порваться через блокпост без проверки. Для того, чтобы не дать ему уехать, силовикам пришлось открыть огонь по колесам.

Нарушителем оказался 25-летний житель Харьковской области. Обстоятельства и мотивы его поступка в настоящее время расследуются, после чего эпизоду дадут правовую оценку. По факту использования правоохранителями огнестрельного оружия проводится служебное расследование.