Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП

Как установили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие возникло из-за того, что 34-летний водитель автомобиля «Opel Omega» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Mercedes Benz 2080», который ехал по главной дороге. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению, в результате которого оба транспортных средства получили механические повреждения. Но этим история не закончилась.

При оформлении протокола полицейские заподозрили виновника ДТП в алкогольном опьянении и предложили ему пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Проведенный медиками анализ подтвердил подозрение правоохранителей, и к протоколу, составленному за нарушение ПДД, добавилось обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Отметим, что только за прошедшие выходные сотрудники патрульной полиции составили 10 протоколов в отношении водителей, у которых наблюдались признаки алкогольного опьянения. Трое нарушителей при этом от освидетельствования отказались. Руководство подразделения в очередной раз напоминает, что пребывание за рулем в состоянии опьянения несет угрозу для жизни окружающих, а также грозит нарушителю уголовной ответственностью.