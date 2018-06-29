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Фотофакт

Взмывая в небеса

Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи

Павел Коротенко
29 июня 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники славянского горотдела полиции выявили наркопритон. Его в своем доме устроил 40-летний житель города. На момент проведения операции в жилище, кроме хозяина, находилась его жена и двое знакомых. Все – в состоянии наркотического опьянения. 

Проведя обыск, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества, а также предметы для их изготовления и употребления. Кроме того, полицейские нашли целую плантацию конопли (290 кустов) и уже готовую к употреблению марихуану.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, визит полицейских закончился открытием сразу трех уголовных производств: по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления  наркотических средств); по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта); по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Меру наказания нарушителю будет определять суд.

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Комментарии к статье «Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи»

Сотрудники славянского горотдела полиции выявили наркопритон. Его в своем доме устроил 40-летний житель города. На момент проведения операции в жилище, кроме хозяина, находилась его жена и двое знакомых. Все – в состоянии наркотического опьянения. 

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