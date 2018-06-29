Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи

Сотрудники славянского горотдела полиции выявили наркопритон. Его в своем доме устроил 40-летний житель города. На момент проведения операции в жилище, кроме хозяина, находилась его жена и двое знакомых. Все – в состоянии наркотического опьянения.

Проведя обыск, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества, а также предметы для их изготовления и употребления. Кроме того, полицейские нашли целую плантацию конопли (290 кустов) и уже готовую к употреблению марихуану.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, визит полицейских закончился открытием сразу трех уголовных производств: по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств); по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта); по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Меру наказания нарушителю будет определять суд.