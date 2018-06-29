В Славянске горела свалка

На прошлой неделе в Славянске загорелся полигон ТБО, который бездействует уже полтора года.

Директор КАТП Константин Водопьянов сообщил, что причиной инцидента стал целенаправленный поджог. Впрочем, по его словам, благодаря действиям сотрудников ГСЧС, очаг возгорания удалось ликвидировать в сжатые сроки. По факту случившегося направлено заявление в полицию.

Кроме того, за истекшую неделю на территории город огнем были уничтожены три пластиковых контейнера для мусора.