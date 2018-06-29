Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко

Бывший мэр Славянска Неля Штепа подала иск в суд о защите чести и достоинства на первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко. Об этом замглавы парламента написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу «защиты чести и достоинства», теперь еще и Неля Штепа, которая звала «русский мир» на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу «чести и достоинства». Рассматриваю эти действия «честных и достойных» как попытки затянуть собственные судебные процессы», - сообщает Геращенко. В повестке, которую обнародовала политик, указано, что судебное заседание назначено на 9 июля.

Отметим, что перед этим Неля Штепа просила Орджоникидзевский районный суд, где слушается ее дело, перенести заседание на август. Бывшая славянская градоначальница мотивировал это тем, что больна и будет находится на стационарном лечении.