За три недели - семь боевиков

С начала июня полиция Славянска выявила 7 участников НВФ. В числе задержанных – жители Славянска и Славянского района, среди которых две женщины.

Одна из подозреваемых – 46-летняя славянка Во время оккупации города в 2014 году днем она обслуживала террористов в качестве кухарки, ночью несла дежурство на контрольно-пропускном пункте боевиков, расположенном на въезде в Славянск. В поле зрения правоохранителей попала и другая жительница города – 25-летняя женщина, вступившая в ряды бандформирования после беседы с представителями «русского мира». Новой последовательнице этой идеологии поручили дежурить на блокпосту мкр-на Черевковка, где она, в нарушение украинского законодательства, осуществляла пропускной режим. Определенный общественный резонанс возбудил и случай с 38-летним жителем села Хрестыще, который после бегства террористов из Славянска решил спрятаться от правосудия на территории православного храма. В настоящее время мужчина задержан.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, всего с начала текущего года на территории Донецкой области полиция выявила и задержала 193 участника незаконных вооруженных формирований, 67 из них задержаны в Славянске.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.