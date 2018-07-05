Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло

Славянск в очередной раз стал причиной скандала, облетевшего всю страну. В воскресенье, 1 июля, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Славянск- Былбасовка» отказался бесплатно провезти несовершеннолетнего сироту Владислава Самусенко.

Кому «единый билет» - не документ

Парень ехал в гости к друзьям. На автостанции в 14:40 зашел в пустой автобус и предъявил водителю «единый билет». Этот документ выдается детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки. Он дает право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных сооружений и бесплатный проезд в общественном городском и пригородном транспорте.

Однако для водителя «единый билет» не явился аргументом. Он стал выгонять сироту из салона, применяя физическое воздействие и ненормативную лексику. Подросток смог заснять действия водителя на видео, а потом выложил его в соцсети «Фейсбук».

Парень вызвал полицию и прошел медицинское освидетельствование. Как сообщает Славянский отдел полиции, по данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» УК Украины. Статья предусматривает наказание от штрафа в 50 необлагаемых минимумов доходов граждан до исправительных работ на срок до 1 года. По словам правоохранителей, окончательная квалификация будет дана после проведения всех необходимых следственных действий.

Наказание без наказания

История получила продолжение во вторник, 3 июля, на аппаратном совещании. Туда явился пострадавший Влад Самусенко и общественные активисты. Больше всего парня возмутил тот факт, что водитель, с которым представитель перевозчика обещал разобраться, вновь вышел на маршрут. Правда, теперь на другой - до Славкурорта. Это вызвало бурю негодования со стороны общественности. Тем более, что конфликтные ситуации с перевозчиками возникают достаточно часто.

Чтобы обсудить эту проблему, мэр Славянска Вадим Лях в тот же день собрал специальное совещание. Хотя сразу отметил, что инцидент не находится в компетенции городских властей, поскольку за перевозки в рамках района отвечает обладминистрация.

Совещание получилось очень эмоциональным. Настолько - что мэр через время покинул его, не выдержав накала страстей.

Какая фирма-перевозчик - лидер скандалов

Сергей Яцура, руководитель фирмы-перевозчика, ставшей причиной скандала, на встрече в исполкоме отсутствовал. Как объяснила его представитель, он находится в отпуске. По словам женщины, сейчас у них идет служебное расследование, и с 4 июля до его окончания водитель отстранен от работы. Сделать это ранее, говорит представитель фирмы-перевозчика, не представлялось возможным, поскольку многие находятся в отпусках, и людей не хватает. Она также отметила, что ранее на этого водителя никогда не поступало жалоб, а его водительский стаж составляет 35 лет.

С этим утверждением не согласились присутствовавшие активисты и пострадавший подросток-сирота. По сведениям Влада Самусенко, на водителя уже писали коллективные жалобы мэру Славянска. Общественники в свою очередь заметили, что данная фирма-перевозчик лидер по жалобам и конфликтам. Ее водители не берут бесплатно в салон участников АТО, детей из многодетных семей, не говоря уже о пенсионерах.

От частного - к общему

Собственно говоря, обсуждение быстро перешло на уровень общих проблем, связанных с перевозчиками. По мнению активистов, их корень кроется в том, что контролирующие органы перекладывают ответственность друг на друга, и вопросы остаются нерешенными. Среди главных были выделены отсутствие видеорегистраторов и обилечивания в автобусах. Если нет учета, значит не может быть и компенсаций за льготную перевозку пассажиров - такой вердикт вынесла общественность.

По мнению людей, сами перевозчики ломать систему не будут, потому что она им выгодна. Власти же по какой-то причине сделать этого не могут или не хотят. Не будут перевозчики и решать свои проблемы, подавая в суд на власть предержащих, не отремонтировавших дороги. Им гораздо легче повысить цены за проезд, мотивируя это износом запчастей и их дороговизной. По крайней мере, к такому выводу пришли активисты.

Несмотря на серьезность обсуждаемых вопросов, назвать встречу конструктивной было нельзя. Стороны высказали претензии, но ожидаемо не пришли ни к какому результату. Если не считать таковым угрозу ветеранов-АТОшников заблокировать выход на линию автобусов ЧП «Яцура», если конфликты с льготными категориями будут продолжаться.

P. S.: Пока верстался номер, руководитель фирмы-перевозчика Сергей Яцура сообщил в соцсетях, что уволил оскандалившегося водителя.