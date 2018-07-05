Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек

На прошлой неделе в центре Славянска произошла авария с участием рейсового автобуса, в результате которой 9 человек получили телесные повреждения.

По данным Славянского горотдела полиции, ДТП произошло 27 июня на перекрестке улиц Центральной и Шелковичной в 6:45. По предварительной информации, 49-летний водитель «Волги», проезжая перекресток, не пропустил маршрутку. Транспортные средства столкнулись, после чего автобус выскочил на газон, где сбил опору светофора.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять человек в возрасте от 30 до 77 лет. Всем им была оказана медицинская помощь.

Полиция проверяет все обстоятельства случившегося. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.