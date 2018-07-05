Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества

Жильцы домов №21, №23 и №25 на улице Шевченко направили в адрес городского головы коллективное обращение с просьбой решить проблему отключений электроэнергии, которые в последнее время происходят с пугающей регулярностью.

Обращение прозвучало на аппаратном совещании 3 июля. Его зачитал житель дома №23 Станислав Удовин.

По его словам, отключения происходят каждый раз, когда на улице поднимается сильный ветер. Дело в том, что линия, которая питает указанные дома, проходит в районе дома на Шевченко, 19, сквозь кроны деревьев. Раскачиваясь, ветви замыкают провода, после чего автоматика на подстанции моментально отключает энергоснабжение.

По словам Станислава Удовина, такие неприятности происходят по нескольку раз в месяц, последний случай был совсем недавно – 28 июня. Больше всего жителей возмущает то, что им приходится сутками ждать, пока появится электричество, поскольку РЭС приезжать не спешит. За это время размораживаются холодильники, остывают водонагревательные баки и вообще жизнь становится крайне некомфортной.

Но это еще не все: житель дома №23 говорит, что воздушная линия настолько хлипкая, что в любой момент может оборваться и упасть на тротуар, где ходят люди. Какие последствия может иметь такое развитие событий, объяснять не стоит.

Оказалось, что начальник славянского РЭСа Виталий Колесник в курсе дела. Более того: определенные меры для того, чтобы исправить ситуацию, уже были предприняты. На линии, которая питает проблемный участок, часть неизолированных кабелей заменили изолированными, что исключает возможность замыкания. По его словам, осталось поменять два пролета, после чего проблема внезапного обесточивания полностью решится. Однако когда это будет сделано, начальник РЭСа не уточнил: все зависит от поступлений на склад необходимых материалов. Со своей стороны, жители улицы Шевченко изъявили готовность приобрести необходимое количество провода за собственные деньги.

Объясняя несвоевременную ликвидацию аварийных отключений, Виталий Колесник рассказал, что на предприятии работают всего две бригады. Одна из них обслуживает Славянск и Николаевку, вторая – Славянский район. Как правило, при сильном ветре происходят массовые обрывы, соответственно, заявки в диспетчерскую поступают десятками. Отреагировать на все сразу не получается. Также следует учесть, что аварии на сетях, которые питают жилые дома, сотрудники РЭСа устраняют только после ликвидации всех порывов на высоковольтных линиях.