|20 июля 2018
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В результате пищевого отравления в детском лагере «Ястребок» госпитализированы 84 человека, 68 из них - дети. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В лагере, расположенном в селе Сосновое Лиманского района, находились 134 человека. В течение двух дней - 17-18 июля - большинство из них оказались на больничной койке.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, недомогание дети почувствовали еще вечером 16 числа. После ужина они жаловались на тошноту и повышение температуры. На следующий день детвору стали массово отправлять в больницы Славянска, Лимана и Краматорска. На вечер 17 июля в стационаре оказались 33 ребенка в возрасте от 9 до 16 лет. На следующий день к ним добавились еще 35 детей и 16 взрослых.
Славянская прокуратура внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
На сегодняшний день правоохранители принимают все необходимые меры для установления причины массового отравления детей и привлечения виновных в этом к ответственности.
Днем 18 июля и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела брифинг, посвященный данному вопросу. По ее словам, вероятной причиной отравления детей в лагере «Ястребок» является инфекция сальмонеллеза.
«Мы вместе с лабораторным центром в Донецкой области и с Госпродпотребслужбой собрали анализы. Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство - это дети. Сейчас выглядит, что это инфекция сальмонеллез», - рассказала Супрун.
Она также сообщила, что окончательные анализы должны быть утром 19 числа.
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Комментарии к статье «В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей»
В результате пищевого отравления в детском лагере «Ястребок» госпитализированы 84 человека, 68 из них - дети. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.