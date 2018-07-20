Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

|20 июля 2018
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Полиция задержала жителя Лимана, который бросил взрывное устройство в группу людей на турбазе в Щурово. В результате взрыва пострадали 38-летний житель Краматорска и его 35-летняя гражданская жена. Сейчас женщина в находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое.
По предварительным данным, причиной происшествия стал конфликт между двумя мужчинами.
Ночью в Лиманское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв, и есть пострадавшие.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в эпицентре взрыва неизвестного предмета находились шесть человек. Но ранения получили двое жителей Краматорска 1979 и 1982 годов рождения.
Подозреваемого в преступлении установили за несколько часов. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов.
Около двух часов ночи охранник повздорил с одним из отдыхающих. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. 56-летний мужчина пошел домой, взял там самодельную «гранату». Как выяснилось позже, это был заряд от гранатомета с прилагаемым запалом. Вооружившись, лиманец отправился к своему обидчику. Он нашел его в тот момент, когда мужчина общался со знакомыми. Недолго думая, охранник кинул в толпу из шести человек взрывное устройство и пошел спать.
У пострадавшего краматорчанина, который и был вторым участником конфликта, оказалась травмирована нижняя челюсть и спина. Его спутница получила ранения головы. Сейчас она прооперирована, но находится в глубокой коме.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство». Злоумышленник задержан. Позже по месту его жительства в Лимане полицейские изъяли аналогичный переделанный заряд и запалы. Данный факт также внесен в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Правоохранители выясняют происхождение боеприпасов.
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• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
18 июля 2018
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Комментарии к статье «Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей»
Полиция задержала жителя Лимана, который бросил взрывное устройство в группу людей на турбазе в Щурово. В результате взрыва пострадали 38-летний житель Краматорска и его 35-летняя гражданская жена. Сейчас женщина в находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое.