За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Об очередном выявленном факте нарушения закона об обращении с оружием сообщает пресс-служба Славянского ГО.

Нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия правоохранители выявили во время планового обхода его владельцев. Тогда и выяснилось, что 48-летний собственник нарезного карабина «АКМС», калибра 7,62 мм, проигнорировал правила регистрации и своевременно не пролонгировал действие разрешения на хранение оружия. Этим мужчина нарушил ст. 192 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впрочем административным протоколом дело не закончилось, так как, помимо просроченного карабина, в доме славянца нашли 119 патронов калибра 7,62 мм, являющихся боеприпасами запрещенного типа (армейского образца).

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 УК Украины, предусматривающая в виде наказания лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Нарезное оружие и боеприпасы у фигуранта изъяли, следствие по делу продолжается.