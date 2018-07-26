Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух жителей Славянска, подозреваемых в совершении серии краж. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.

С начала июля в дежурную часть стали поступать звонки от жителей мкр-на Варшава. Люди жаловались на пропажу из их домовладений бытовой техники, электроинструментов, велосипедов и других предметов. Самым резонансным случаем можно считать исчезновение со двора одного из домов оставленного без присмотра скутера.

Расследуя все обстоятельства дела, полицейские вышли на двух подозреваемых. Оба оказались местными молодыми людьми. Из беседы с ними выяснилось, что 18-ти и 22-летний злоумышленники действовали по четкому алгоритму. Сначала высматривали подходящий «объект» и собирали информацию о его хозяевах. На «дело» ходили преимущественно ночью. Похищенное имущество сначала перепрятывали у себя дома, а позже по дешевке сбывали знакомым.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в настоящее время преступная деятельность задержанных подтверждена по 7 эпизодам. Украденные предметы изымаются для возврата законным владельцам.

Досудебное расследование полиция Славянска проводит по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, совмещенная с проникновением в жилое или другое помещение), что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.