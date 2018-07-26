|26 июля 2018
|Просмотров: 70
|
Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух жителей Славянска, подозреваемых в совершении серии краж. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.
С начала июля в дежурную часть стали поступать звонки от жителей мкр-на Варшава. Люди жаловались на пропажу из их домовладений бытовой техники, электроинструментов, велосипедов и других предметов. Самым резонансным случаем можно считать исчезновение со двора одного из домов оставленного без присмотра скутера.
Расследуя все обстоятельства дела, полицейские вышли на двух подозреваемых. Оба оказались местными молодыми людьми. Из беседы с ними выяснилось, что 18-ти и 22-летний злоумышленники действовали по четкому алгоритму. Сначала высматривали подходящий «объект» и собирали информацию о его хозяевах. На «дело» ходили преимущественно ночью. Похищенное имущество сначала перепрятывали у себя дома, а позже по дешевке сбывали знакомым.
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в настоящее время преступная деятельность задержанных подтверждена по 7 эпизодам. Украденные предметы изымаются для возврата законным владельцам.
Досудебное расследование полиция Славянска проводит по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, совмещенная с проникновением в жилое или другое помещение), что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
— 26 июля 2018 —
Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой.
— 26 июля 2018 —
На территории Славянска и Славянского района ежедневно находят довольно большое количество взрывоопасных предметов.
— 26 июля 2018 —
Под Славянском легковушка «срубила» электроопору. Водитель не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, 23 июля, на улице Криворожской.
— 26 июля 2018 —
Несколько дней назад в мкр-не Артема полиция закрыла незаконный пункт приема металлолома. Свою вину хозяин дома сначала отрицал.
Приветствую, гость! Вход
26 июля 2018
• Хлор есть, но вода все равно по графику
• На Старогородском кладбище начала работать техника
• «Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову
• Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока
• За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов
• Автомобиль врезался в опору ЛЭП
• Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома
• Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму
• В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка
• Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»
• В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль
• Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»
• Основные преимущества электрических цепных пил
• Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»
25 июля 2018
• Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно
• «Шахтер» и «Динамо» представили новичков
• Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише
• Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму»
Сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух жителей Славянска, подозреваемых в совершении серии краж. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.