|26 июля 2018
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Несколько дней назад в мкр-не Артема полиция закрыла незаконный пункт приема металлолома. Свою вину хозяин дома сначала отрицал.
Сигналы о том, что в одном из частных подворий мкр-на Артема работает нелегальный пункт приема металлолома, начали поступать в горотдел полиции еще в начале лета. Собрав необходимые материалы и получив судебное постановление на проведение обыска, правоохранители наведались по указанному адресу.
Полученная от местных жителей информация полностью подтвердилась. Во дворе дома сотрудники полиции обнаружили около тонны черного металла, среди которого были демонтированные в неизвестных местах трубы и «уголки», а также сделанные из металла бытовые предметы. Кроме того, здесь же полицейские обнаружили стационарные полутонные весы для взвешивания и «черную кассу».
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, подозреваемый в правонарушении 45-летний владелец дома свою вину сначала отрицал и пытался убедить нежданных визитеров в том, что никакой приемки здесь нет. Однако обнаруженные сотрудниками полиции улики нивелировали такие заявления. Данный факт внесен в ЕРДР с квалификацией по ч. 1 ст. 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Предусмотренное статьей наказание – штраф в размере от 1,7 до 8,5 тыс. грн.
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Комментарии к статье «Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома»
Несколько дней назад в мкр-не Артема полиция закрыла незаконный пункт приема металлолома. Свою вину хозяин дома сначала отрицал.