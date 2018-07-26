Автомобиль врезался в опору ЛЭП

Как установили выехавшие на место аварии сотрудники полиции, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения. В результате этого легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в стоящую на обочине опору ЛЭП. Удар был такой силы, что железобетонная электроопора переломилась и рухнула прямо на крышу машины. Наверное, можно считать чудом, что 64-летний водитель при этом серьезно не пострадал, отделавшись поверхностными ушибами. От медицинской помощи он отказался.

Тем не менее, полученные ссадины не избавили его от ответственности за нарушение ПДД. Сотрудники патрульной полиции составили в отношении фигуранта протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог или другого имущества). Предусмотренная статьей санкция подразумевает штраф в размере 3,4 тыс. грн или лишение права управлять транспортом на срок от 6 месяцев до 1 года.