 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Дорожное покрытие

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

Светлана Вьюниченко
26 июля 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На территории Славянска и Славянского района ежедневно находят довольно большое количество взрывоопасных предметов. 

По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алены Сокур, только за июль найдено 332 осветительных патрона, 1700 охотничьих патронов, 10 артиллерийских снарядов и 2 ручные гранаты.  

Спасатели напоминают, что обезвреживанием, разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные до этого вида работ. 

- Если вы нашли взрывоопасный предмет, категорически запрещается передвигать его, засыпать землей или чем-то накрывать. Не подпускайте к месту находки детей, не пытайтесь самостоятельно обезвредить находку. Помните, что основной причиной несчастных случаев со взрывоопасными предметами является грубое нарушение элементарных правил безопасности теми, кто их нашел, - говорит Алена Сокур.  

В случае обнаружения опасной находки следует прекратить все виды работ и не пользоваться мобильными телефонами. По словам спасателей, они могут спровоцировать взрыв. Сотрудники ГСЧС рекомендуют отойти от опасного места, вызвать специалистов и дождаться их приезда. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июля 2018

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

Также в разделе

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

— 26 июля 2018 —

Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой. 

Читать далее ⇒

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

— 26 июля 2018 —

Под Славянском легковушка «срубила» электроопору. Водитель не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, 23 июля, на улице Криворожской.

Читать далее ⇒

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

— 26 июля 2018 —

Несколько дней назад в мкр-не Артема полиция закрыла незаконный пункт приема металлолома. Свою вину хозяин дома сначала отрицал.

Читать далее ⇒

Подружка украла телефон

— 26 июля 2018 —

В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов»

На территории Славянска и Славянского района ежедневно находят довольно большое количество взрывоопасных предметов. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Почему задерживают выплату пенсий

Вопросы без ответов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Тотальное балловство

Львиная доля

Скроение материи

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июля 2018

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top