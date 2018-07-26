За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

На территории Славянска и Славянского района ежедневно находят довольно большое количество взрывоопасных предметов.

По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алены Сокур, только за июль найдено 332 осветительных патрона, 1700 охотничьих патронов, 10 артиллерийских снарядов и 2 ручные гранаты.

Спасатели напоминают, что обезвреживанием, разминированием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные до этого вида работ.

- Если вы нашли взрывоопасный предмет, категорически запрещается передвигать его, засыпать землей или чем-то накрывать. Не подпускайте к месту находки детей, не пытайтесь самостоятельно обезвредить находку. Помните, что основной причиной несчастных случаев со взрывоопасными предметами является грубое нарушение элементарных правил безопасности теми, кто их нашел, - говорит Алена Сокур.

В случае обнаружения опасной находки следует прекратить все виды работ и не пользоваться мобильными телефонами. По словам спасателей, они могут спровоцировать взрыв. Сотрудники ГСЧС рекомендуют отойти от опасного места, вызвать специалистов и дождаться их приезда.