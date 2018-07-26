Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой.

Всего на стационарном лечении в Славянске находились 23 ребенка и 12 взрослых. Последний из пострадавших покинул стены больницы 23 июля. Об этом рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

Напомним, что в лагере, расположенном в селе Сосновое Лиманского района, находились 134 человека. В течение двух дней - 17-18 июля - 94 из них оказались на больничной койке.

Причину отравления Донецкий областной лабораторный центр установил 19 июля. Ею стала острая дизентерия Зонне. Это заболевание может передаваться только от человека к человеку. Поэтому в лаборатории считают, что работники столовой, являющиеся носителями инфекции, раскладывали еду грязными руками.

- Дизентерию дети получили с борщом и овсянкой. Источником заражения стала работница пищеблока, которая являлась носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений болезни, а возбудитель присутствовал. Из-за того, что на предприятии была масса санитарных нарушений, стало возможным заражение еды, которую давали детям, - говорит заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Отметим, что всем отравившимся детям облгосадминистрация пообещала выделить бесплатные путевки в другие детские оздоровительные центры. Лагерь «Ястребок» на сегодняшний день закрыт.