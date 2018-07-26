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Дорожное покрытие

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

Светлана Вьюниченко
26 июля 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой. 

Всего на стационарном лечении в Славянске находились 23 ребенка и 12 взрослых. Последний из пострадавших покинул стены больницы 23 июля. Об этом рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим. 

Напомним, что в лагере, расположенном в селе Сосновое Лиманского района, находились 134 человека. В течение двух дней - 17-18 июля - 94 из них оказались на больничной койке. 

Причину отравления Донецкий областной лабораторный центр установил 19 июля. Ею стала острая дизентерия Зонне. Это заболевание может передаваться только от человека к человеку. Поэтому в лаборатории считают, что работники столовой, являющиеся носителями инфекции, раскладывали еду грязными руками. 

- Дизентерию дети получили с борщом и овсянкой. Источником заражения стала работница пищеблока, которая являлась носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений болезни, а возбудитель присутствовал. Из-за того, что на предприятии была масса санитарных нарушений, стало возможным заражение еды, которую давали детям, - говорит заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко. 

Отметим, что всем отравившимся детям облгосадминистрация пообещала выделить бесплатные путевки в другие детские оздоровительные центры. Лагерь «Ястребок» на сегодняшний день закрыт. 

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Комментарии к статье «Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока»

Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой. 

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