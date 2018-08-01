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Фотофакт

Книжная толока: как это было

А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными

Антон Скворцов
1 августа 2018 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Муляж взрывного устройства сотрудники СБУ подложили на очистные сооружения в ходе учений.

На прошлой неделе сотрудники СБУ проводили учения, в ходе которых на очистных сооружениях «Славгорводоканала» ранним утром рядом с помещением, где хранится хлор, был заложен муляж взрывного устройства.

Об этом рассказал городской голова Вадим Лях. По его словам, на внештатную ситуацию персонал предприятия отреагировал адекватно и грамотно, однако сам факт того, что подозрительный предмет оказался на территории стратегического объекта, навевает тревожные мысли. Впрочем, это и неудивительно, поскольку территория очистных огромна, но при этом ничем не ограждена и фактически не охраняется. 

В связи с этим Вадим Лях призвал руководителей коммунальных предприятий быть готовыми к подобным ситуациям и во избежание диверсий быть бдительными при любых обстоятельствах. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

  • На прошлой неделе силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 52 порыва и утечки на водопроводных сетях и 25 канализационных засоров. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 25,4 тыс. кубометров. От «Воды Донбасса» Славянск получал, в среднем, 20 тысяч «кубов», с фильтровальной станции – 5,4 тысячи. 
  • В ходе рейдов, проведенных в июле контролерами водоканала в мкр-нах Варшава, Черевковка и Кирпичный, были отключены от водоснабжения 22 абонента, задолжавших за воду 50,7 тыс. гривен. 31 должник предпочел погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации. Кроме того, были выявлены 10 случаев самовольного подключения к сети после опломбировки вентилей. Нарушителям грозят крупные штрафы.  
  • В отчетном периоде новыми крышками взамен украденных и разрушенных накрыты 6 водопроводных и канализационных колодцев. 
  • Завершилась третья смена пребывания детей в оздоровительном лагере «Лесная сказка». По словам начальника гороо Игоря Рублевского, весь оздоровительный период минул без чрезвычайных происшествий.
  • В ходе рейдов профильная инспекция исполкома составила 4 административных протокола и выдала 11 предписаний за нарушение правил благоустройства.

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Комментарии к статье «А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными»

На прошлой неделе сотрудники СБУ проводили учения, в ходе которых на очистных сооружениях «Славгорводоканала» ранним утром рядом с помещением, где хранится хлор, был заложен муляж взрывного устройства.

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