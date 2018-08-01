А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными

На прошлой неделе сотрудники СБУ проводили учения, в ходе которых на очистных сооружениях «Славгорводоканала» ранним утром рядом с помещением, где хранится хлор, был заложен муляж взрывного устройства.

Об этом рассказал городской голова Вадим Лях. По его словам, на внештатную ситуацию персонал предприятия отреагировал адекватно и грамотно, однако сам факт того, что подозрительный предмет оказался на территории стратегического объекта, навевает тревожные мысли. Впрочем, это и неудивительно, поскольку территория очистных огромна, но при этом ничем не ограждена и фактически не охраняется.

В связи с этим Вадим Лях призвал руководителей коммунальных предприятий быть готовыми к подобным ситуациям и во избежание диверсий быть бдительными при любых обстоятельствах.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ