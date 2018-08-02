Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек

На прошлой неделе неподалеку от Славянска столкнулись два микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек. Авария произошла в среду, 25 июля, на 686-м километре трассы «Киев-Должанский».

По данным Славянского горотдела полиции, 62-летний водитель автобуса «Mercedes Sprinter» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в «Mercedes Vita», который двигался в попутном направлении. В результате аварии «Mercedes Vita» слетел в кювет и перевернулся. Пятеро его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ими оказались жители Горловки в возрасте от 24 до 75 лет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, пострадал и пассажир второго автобуса.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством).