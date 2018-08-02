В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей

Славянский горрайонный суд приступил к рассмотрению иска против председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко, обвиняемого в неправомерном сообщении об угрозе жизни или здоровью граждан. 25 июля суд приступил к слушанию свидетельских показаний.

На проходившем 25 июля заседании в этом качестве выступили заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный и руководитель отдела по вопросам гражданской защиты исполкома Славянского горсовета Сергей Никулеско. Первый сообщил, что проведенную активистом акцию никто сначала не воспринял всерьез, хотя сам Василий Хоменко призывал аудиторию «дышать глубже» и прислушиваться к собственным ощущениям, чтобы выявить признаки отравления ртутью. Второй свидетель рассказал, что о намерениях обвиняемого разбить принесенную в исполком банку, он не слышал, а саму акцию он назвал «флешмобом», что также можно трактовать как неверие в истинную опасность муляжа.

Выслушав ответы на поставленные вопросы, судья Роман Кузнецов объявил перерыв в рассмотрении дела до 27 августа. В этот день планируется заслушать следующих свидетелей, то есть присутствовавших при эксцессе работников исполкома и сотрудников полиции.