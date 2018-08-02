Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту

Сообщается, что автомобиль «Ауди» двигался через блокпост в сторону Харькова. На вопрос силовиков, 35-летний водитель ответил, что едет из прифронтового района Луганской области в Киев. При осмотре транспортного средства, в багажнике полицейские обнаружили карабин и 21 патрон калибра 7,62 мм. По словам водителя, оружие принадлежит не ему, а его знакомому, но никаких подтверждений тому не предоставил. Изъятые предметы в настоящее время отправлены на экспертизу, по результатам которой эпизоду будет дана правовая квалификация.

На этапе досудебного расследования уголовное производство по данному факту открыто по признакам нарушения ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Регламентированное статьей наказание – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.