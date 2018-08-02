Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков

По данным пресс-службы Славянского городского отдела полиции, следствие установило, что в период с 2012 по 2014 гг. с фигурантом установил контакт гражданин Российской Федерации, который за деньги брал у педофила «в аренду» подростков для сексуальных утех. На момент совершения преступления подросткам было по 16 лет. В настоящее время сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением полиции Донецкой области и областной прокуратурой установили личности 4-х пострадавших юношей. Гражданину РФ заочно объявлено о подозрении в совершении преступления.

Для своего мерзкого «бизнеса» славянец использовал подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, то есть сирот и детей, лишенных родительской опеки. Угрожая физической расправой, педофил заставлял их исполнять прихоти жителя соседнего государства, для чего заказчик вывозил подростков в другие города Донецкой области, а потом возвращал обратно «содержателю».

В настоящее время злоумышленнику предъявлено подозрение в нарушении ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другая незаконная договоренность о передаче человека), что карается лишением свободы на срок до 12 лет.