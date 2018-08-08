|8 августа 2018
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На прошлой неделе на территории Славянска сгорели еще пять мусорных контейнеров, четыре из которых - во дворах домов №№31-35 на ул. Батюка.
Директор КАТП Константин Водопьянов продолжает придерживаться мысли, что поджоги баков происходят целенаправленно.
Темпы уничтожения коммунального имущества обеспокоили городского голову. При этом Вадим Лях выразил недовольство тем, что для предотвращения этого не предпринимается никаких мер – по его словам, и руководство КАТП, и полиция просто ведут статистику. Несмотря на то, что сгорела уже не одна сотня контейнеров, ни одного виновника поджога установить не удалось «Никого это не волнует совершенно», - уверен мэр.
По данным Константина Водопьянова, к настоящему моменту пластиковых баков в Славянске осталась тысяча с лишним, тогда как весной 2013 года их насчитывалось порядка тысячи восьмисот.
Стоимость одного бака около 8 тысяч гривен, при этом в тарифы на вывоз мусор их покупка не заложена.
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• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
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• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
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• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
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Комментарии к статье «Славянск рискует остаться без мусорных баков»
На прошлой неделе на территории Славянска сгорели еще пять мусорных контейнеров, четыре из которых - во дворах домов №№31-35 на ул. Батюка.