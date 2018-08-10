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Фотофакт

Следы раскопок

Возле рагса пытались украсть можжевельник

Антон Скворцов
10 августа 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Можжевельник спрятали неподалеку от рагса, на клумбе возле одной из многоэтажек.

На прошлой неделе неизвестные попытались украсть с клумб возле славянского рагса скальный можжевельник, посаженный там в ноябре 2017 года. Два саженца выкопали вместе с комьями земли и спрятали на придомовой территории одной из близстоящих многоэтажек. 

Об инциденте, который случился 2 августа, на своей странице в facebook написала начальник отдела культуры Марина Олейник. По ее словам, информация о краже поступила ей по телефону от местной жительницы. Приехав в микрорайон Артема, сотрудники отдела встретились с женщиной, которая показала им спрятанные деревца. А возле рагса были обнаружены засыпанные травой лунки, оставшиеся от вырытых саженцев. 

На место происшествия был вызван наряд полиции и написано заявление о краже коммунального имущества. Выкопанный можжевельник вернули на прежнее место. 

Жительнице города, которая своевременно просигнализировала о случившемся, Марина Олейник выразила благодарность. 

Следует отметить, что заметка привлекла внимание многих пользователей местного сегмента соцсети. При этом некоторые из них оставили под ней свои комментарии. 

Виновникам случившегося адресовали крайне нелестные характеристики, а один из комментаторов предложил наказывать за воровство так, как это делают в мусульманских странах. Было высказано предположение, что на дорогостоящую хвойную культуру покусился асоциальный элемент, которому потребовались деньги на выпивку. Также пользователи вспомнили, что аналогичные случаи происходили в Славянске в разные годы: саженцы воровали и в сквере возле памятника Шевченко, и в сквере «Мечта». Между тем, как справедливо заметила пользователь Елена Волошина, ситуация изменится только в том случае, если люди начнут любить город, как свой родной дом. А для этого, в первую очередь, желающим поживиться за счет коммунального имущества необходимо понять, что воруют они, по сути, у самих себя. 

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Комментарии к статье «Возле рагса пытались украсть можжевельник »

На прошлой неделе неизвестные попытались украсть с клумб возле славянского рагса скальный можжевельник, посаженный там в ноябре 2017 года. Два саженца выкопали вместе с комьями земли и спрятали на придомовой территории одной из близстоящих многоэтажек. 

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