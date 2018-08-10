У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей

Во вторник, 7 августа, сотрудники полиции совместно с социальной службой забрали детей у супругов, которые по решению суда были лишены родительских прав.

Подростки помещены в городской Центр социально-психологической реабилитации, где специалисты обследуют их физическое и психологическое состояние.

Неблагополучная семья с Черевковки находилась на учете давно, поскольку 55-летний отец семейства и его 48-летняя жена не выполняли родительских обязанностей надлежащим образом, а условия проживания в доме были неудовлетворительными.

Сыновья в возрасте 11 и 13 лет и их 9-летняя сестра не имели элементарных гигиенических навыков, спали на полу (мебели и кроватей в доме не было), не учились, не получали полноценного питания и лечения. Родители не работали, исправляться не желали, и при всем этом относились к соцработникам, которые их периодически навещали, крайне агрессивно. Точку в этой истории поставил Славянский горрайоный суд.

Лишение родительских прав - крайняя мера, к которой прибегают лишь в исключительных случаях. Это происходит, когда родители систематически и злостно нарушают права детей, ставя под угрозу их здоровье и развитие.

Как правило, социальные службы стараются сохранить биологическую семью. С этой целью родителям оказывают помощь в решении насущных проблем, в том числе и материальных, привлекая к этому спонсоров и общественные организации.