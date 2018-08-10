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Фотофакт

Следы раскопок

У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей

Антон Скворцов
10 августа 2018 Просмотров: 96 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во вторник, 7 августа, сотрудники полиции совместно с социальной службой забрали детей у супругов, которые по решению суда были лишены родительских прав. 

Подростки помещены в городской Центр социально-психологической реабилитации, где специалисты обследуют их физическое и психологическое состояние. 

Неблагополучная семья с Черевковки находилась на учете давно, поскольку 55-летний отец семейства и его 48-летняя жена не выполняли родительских обязанностей надлежащим образом, а условия проживания в доме были неудовлетворительными.

Сыновья в возрасте 11 и 13 лет и их 9-летняя сестра не имели элементарных гигиенических навыков, спали на полу (мебели и кроватей в доме не было), не учились, не получали полноценного питания и лечения. Родители не работали, исправляться не желали, и при всем этом относились к соцработникам, которые их периодически навещали, крайне агрессивно. Точку в этой истории поставил Славянский горрайоный суд.

Лишение родительских прав -  крайняя мера, к которой прибегают лишь в исключительных случаях. Это происходит, когда родители систематически и злостно нарушают права детей, ставя под угрозу их здоровье и развитие. 

Как правило, социальные службы стараются сохранить биологическую семью. С этой целью родителям оказывают помощь в решении насущных проблем, в том числе и материальных, привлекая к этому спонсоров и общественные организации. 

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Комментарии к статье «У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей »

Во вторник, 7 августа, сотрудники полиции совместно с социальной службой забрали детей у супругов, которые по решению суда были лишены родительских прав. 

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