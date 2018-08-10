|10 августа 2018
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Во вторник, 7 августа, сотрудники полиции совместно с социальной службой забрали детей у супругов, которые по решению суда были лишены родительских прав.
Подростки помещены в городской Центр социально-психологической реабилитации, где специалисты обследуют их физическое и психологическое состояние.
Неблагополучная семья с Черевковки находилась на учете давно, поскольку 55-летний отец семейства и его 48-летняя жена не выполняли родительских обязанностей надлежащим образом, а условия проживания в доме были неудовлетворительными.
Сыновья в возрасте 11 и 13 лет и их 9-летняя сестра не имели элементарных гигиенических навыков, спали на полу (мебели и кроватей в доме не было), не учились, не получали полноценного питания и лечения. Родители не работали, исправляться не желали, и при всем этом относились к соцработникам, которые их периодически навещали, крайне агрессивно. Точку в этой истории поставил Славянский горрайоный суд.
Лишение родительских прав - крайняя мера, к которой прибегают лишь в исключительных случаях. Это происходит, когда родители систематически и злостно нарушают права детей, ставя под угрозу их здоровье и развитие.
Как правило, социальные службы стараются сохранить биологическую семью. С этой целью родителям оказывают помощь в решении насущных проблем, в том числе и материальных, привлекая к этому спонсоров и общественные организации.
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• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
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• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
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• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
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• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
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• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
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Во вторник, 7 августа, сотрудники полиции совместно с социальной службой забрали детей у супругов, которые по решению суда были лишены родительских прав.