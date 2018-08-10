Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице

По данным Славянского горотдела полиции, причиной трагедии стала неосторожность пострадавшей: она переходила пути в неустановленном месте, к тому же, была в наушниках и не слышала звуков приближающегося локомотива.

По словам машиниста, когда он увидел, что на железнодорожное полотно вышла женщина, он сразу же подал сигнал и применил экстренное торможение. К несчастью, столкновения избежать не удалось. От полученных травм 32-летняя потерпевшая скончалась в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).