Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице

|10 августа 2018
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На железнодорожном пути в районе Славянска грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Несчастный случай произошел на прошлой неделе.
По данным Славянского горотдела полиции, причиной трагедии стала неосторожность пострадавшей: она переходила пути в неустановленном месте, к тому же, была в наушниках и не слышала звуков приближающегося локомотива.
По словам машиниста, когда он увидел, что на железнодорожное полотно вышла женщина, он сразу же подал сигнал и применил экстренное торможение. К несчастью, столкновения избежать не удалось. От полученных травм 32-летняя потерпевшая скончалась в больнице.
По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).
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• На центральной площади появились места для курения
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На железнодорожном пути в районе Славянска грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Несчастный случай произошел на прошлой неделе.