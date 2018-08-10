Сцену на центральной площади опять разукрасили

Спустя год после замены тент сцены на центральной площади Славянска вновь потерял эстетический вид. Покрытие испещрено надписями, авторами которых, по всей видимости, выступает местная молодежь, постоянно проводящая здесь свой досуг.

Особенно сильно пострадала сторона сцены, которая обращена к исполкому и больше всего на виду – на ней буквально нет живого места. Весь тент покрыт автографами, признаниями в любви и номерами телефонов, по которым можно позвонить «классным девчонкам». Причем надписи имеются как на внешней, так и на внутренней стороне.

Старый тент, висевший на сцене до замены, тоже постоянно страдал от чьих-то рук – его и разрисовывали, и прожигали, и резали. Благодаря стараниям отдела культуры, покрытие восстанавливали (закрашивали, зашивали), а потом и вовсе решили заменить на высоту одного пролета каркаса, что и было сделано в мае прошлого года.

Начальник отдела культуры Марина Олейник неоднократно обращалась с призывами не портить коммунальное имущество. Однако должного эффекта, как видим, они не возымели, и теперь объект в самом центре города приобрел вид, мягко говоря, неприглядный.