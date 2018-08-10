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Фотофакт

Следы раскопок

Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали

Антон Скворцов
10 августа 2018 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух подростков, которые избили и ограбили 30-летнего мужчину. 

Инцидент произошел около 19:00 на одной из улиц частного сектора. По словам потерпевшего, нападение было неожиданным: злоумышленники подбежали к нему сзади, ударили по голове, отобрали кошелек, в котором было около тысячи гривен, и убежали.Мужчине удалось заметить грабителей, и, придя в себя, он сообщил о случившемся в полицию. Нападавших удалось задержать спустя несколько дней. Ими оказались местные жители 2002 и 2003 годов рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой). Ведется следствие. 

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Комментарии к статье «Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали»

На прошлой неделе сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух подростков, которые избили и ограбили 30-летнего мужчину. 

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