Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали

Инцидент произошел около 19:00 на одной из улиц частного сектора. По словам потерпевшего, нападение было неожиданным: злоумышленники подбежали к нему сзади, ударили по голове, отобрали кошелек, в котором было около тысячи гривен, и убежали.Мужчине удалось заметить грабителей, и, придя в себя, он сообщил о случившемся в полицию. Нападавших удалось задержать спустя несколько дней. Ими оказались местные жители 2002 и 2003 годов рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой). Ведется следствие.