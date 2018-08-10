|10 августа 2018
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На прошлой неделе сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух подростков, которые избили и ограбили 30-летнего мужчину.
Инцидент произошел около 19:00 на одной из улиц частного сектора. По словам потерпевшего, нападение было неожиданным: злоумышленники подбежали к нему сзади, ударили по голове, отобрали кошелек, в котором было около тысячи гривен, и убежали.Мужчине удалось заметить грабителей, и, придя в себя, он сообщил о случившемся в полицию. Нападавших удалось задержать спустя несколько дней. Ими оказались местные жители 2002 и 2003 годов рождения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой). Ведется следствие.
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• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
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На прошлой неделе сотрудники Славянского горотдела полиции задержали двух подростков, которые избили и ограбили 30-летнего мужчину.