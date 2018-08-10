Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен

После этого ей не оставалось ничего другого, как позвонить в полицию. Правоохранителям потерпевшая сообщила, что на днях к ней в дверь постучала женщина с маленькой девочкой и попросила дать ребенку стакан воды. Пенсионерка предложила им зайти к ней в квартиру. После того, как ребенок утолил жажду, гости удалились. А через некоторое время гостеприимная хозяйка с ужасом обнаружила, что 20 тысяч гривен, которые она хранила дома, исчезли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.