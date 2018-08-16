В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

На прошлой неделе сотрудники «Славгорводоканала», выехавшие на отключение несанкционированной врезки в одном из домов поселка Соболевка, обнаружили по этому адресу пруд, в котором хозяин разводил рыбу.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей улицы на отсутствие воды. В то время как из-за низкого давления люди были вынуждены пользоваться уличными колонками, у их соседа проблем с водой не наблюдалось.

Кроме того, показания прибора учета, установленного на центральном уличном водоводе Соболевки, не соответствовали сумме показаний счетчиков жителей и уличных колонок.

Сотрудники водоканала выяснили, что к «подозрительному» домовладению проведена врезка, на которую нет никаких разрешительных документов, а официально дом подключен к водопроводной сети совсем в другом месте.

Незаконную врезку отключили, раскопав ее с помощью экскаватора и обрезав трубу.

Но самое интересное ожидало сотрудников водоканала во дворе. Зайдя на территорию домовладения, они обнаружили на ее границе небольшой водоем. По словам местных жителей, хозяин дома выкопал его самостоятельно для того, чтобы держать рыбу и поливать огород.

У контролеров возникло логичное предположение, что пруд наполнялся водой из водопровода. С целью подтверждения этой гипотезы были взяты пробы. Однако проведенный анализ не дал 100%-ной гарантии того, что жидкость попала в водоем из городской системы. С одной стороны, в воде присутствуют характерные примеси, но она оказалась настолько грязной, что утверждать это наверняка не представляется возможным.

Если происхождение содержимого пруда остается под вопросом, то факт несанкционированного подключения является неоспоримым. И теперь за это владельцу дома грозит крупный штраф.