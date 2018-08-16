|16 августа 2018
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На прошлой неделе сотрудники «Славгорводоканала», выехавшие на отключение несанкционированной врезки в одном из домов поселка Соболевка, обнаружили по этому адресу пруд, в котором хозяин разводил рыбу.
Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей улицы на отсутствие воды. В то время как из-за низкого давления люди были вынуждены пользоваться уличными колонками, у их соседа проблем с водой не наблюдалось.
Кроме того, показания прибора учета, установленного на центральном уличном водоводе Соболевки, не соответствовали сумме показаний счетчиков жителей и уличных колонок.
Сотрудники водоканала выяснили, что к «подозрительному» домовладению проведена врезка, на которую нет никаких разрешительных документов, а официально дом подключен к водопроводной сети совсем в другом месте.
Незаконную врезку отключили, раскопав ее с помощью экскаватора и обрезав трубу.
Но самое интересное ожидало сотрудников водоканала во дворе. Зайдя на территорию домовладения, они обнаружили на ее границе небольшой водоем. По словам местных жителей, хозяин дома выкопал его самостоятельно для того, чтобы держать рыбу и поливать огород.
У контролеров возникло логичное предположение, что пруд наполнялся водой из водопровода. С целью подтверждения этой гипотезы были взяты пробы. Однако проведенный анализ не дал 100%-ной гарантии того, что жидкость попала в водоем из городской системы. С одной стороны, в воде присутствуют характерные примеси, но она оказалась настолько грязной, что утверждать это наверняка не представляется возможным.
Если происхождение содержимого пруда остается под вопросом, то факт несанкционированного подключения является неоспоримым. И теперь за это владельцу дома грозит крупный штраф.
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• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
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Комментарии к статье «В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд»
На прошлой неделе сотрудники «Славгорводоканала», выехавшие на отключение несанкционированной врезки в одном из домов поселка Соболевка, обнаружили по этому адресу пруд, в котором хозяин разводил рыбу.