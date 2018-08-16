Домушника задержали

Славянские полицейские задержали 23-летнего злоумышленника, который был объявлен в розыск за кражу из дома местного жителя.

Правоохранители доказали его причастность к совершению преступления и направили материалы уголовного производства в суд. Однако, чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина долгое время скрывался у своих знакомых. Там его на днях задержали оперативники. Теперь обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.