Домушника задержали

|16 августа 2018
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Славянские полицейские задержали 23-летнего злоумышленника, который был объявлен в розыск за кражу из дома местного жителя.
Правоохранители доказали его причастность к совершению преступления и направили материалы уголовного производства в суд. Однако, чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина долгое время скрывался у своих знакомых. Там его на днях задержали оперативники. Теперь обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.
16 августа 2018
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— 16 августа 2018 —
Об этом печальном инциденте, произошедшем на днях в районе остановочного пункта «Прилужный-1», говорится в сообщении пресс-службы Славянского городского отдела полиции.
— 16 августа 2018 —
Славянские полицейские уничтожили посев конопли, который 36-летний местный житель выращивал на своем огороде.
— 16 августа 2018 —
В Славянске наметилась негативная тенденция: на улице Свободы исчезают клены, которые были посажены в 2015 году.
— 16 августа 2018 —
На прошлой неделе сотрудники «Славгорводоканала», выехавшие на отключение несанкционированной врезки в одном из домов поселка Соболевка, обнаружили по этому адресу пруд, в котором хозяин разводил рыбу.
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16 августа 2018
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
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Славянские полицейские задержали 23-летнего злоумышленника, который был объявлен в розыск за кражу из дома местного жителя.