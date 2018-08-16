В Славянске ликвидировали плантацию конопли

В ходе обыска приусадебного участка оперативники обнаружили более 140 кустов наркосодержащих растений с корневой системой и следами культивации. К моменту визита правоохранителей кусты достигали в высоту полутора метров. Владелец домовладения не скрывал, что осенью планировал собрать с них достойный урожай.

Однако планам сбыться не суждено: все растения у «садовода» изъяты и направлены на экспертизу, после чего будут уничтожены.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Теперь правонарушителя ожидает наказание от штрафа до ограничения свободы до 3 лет.