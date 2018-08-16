|16 августа 2018
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Славянские полицейские уничтожили посев конопли, который 36-летний местный житель выращивал на своем огороде.
В ходе обыска приусадебного участка оперативники обнаружили более 140 кустов наркосодержащих растений с корневой системой и следами культивации. К моменту визита правоохранителей кусты достигали в высоту полутора метров. Владелец домовладения не скрывал, что осенью планировал собрать с них достойный урожай.
Однако планам сбыться не суждено: все растения у «садовода» изъяты и направлены на экспертизу, после чего будут уничтожены.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Теперь правонарушителя ожидает наказание от штрафа до ограничения свободы до 3 лет.
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• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
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Славянские полицейские уничтожили посев конопли, который 36-летний местный житель выращивал на своем огороде.