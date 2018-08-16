 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

«Уставшие» полисмены

В Славянске ликвидировали плантацию конопли

Антон Скворцов
16 августа 2018 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянские полицейские уничтожили посев конопли, который 36-летний местный житель выращивал на своем огороде. 

В ходе обыска приусадебного участка оперативники обнаружили более 140 кустов наркосодержащих растений с корневой системой и следами культивации. К моменту визита правоохранителей кусты достигали в высоту полутора метров. Владелец домовладения не скрывал, что осенью планировал собрать с них достойный урожай. 

Однако планам сбыться не суждено: все растения у «садовода» изъяты и направлены на экспертизу, после чего будут уничтожены.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Теперь правонарушителя ожидает наказание от штрафа до ограничения свободы до 3 лет.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 августа 2018

В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

В Славянске ликвидировали плантацию конопли

Домушника задержали

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

На улице Свободы исчезают клены

В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Игры в ящик

15 августа 2018

Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса

«Уставшие» полисмены

На улице Свободы отремонтируют парапеты

Новый корпус админцентра может открыться в сентябре

Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики

Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома

Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто

10 августа 2018

Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»

На побережье озера Вейсово начались строительные работы

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен

Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок

В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники

Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов

Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали

Сцену на центральной площади опять разукрасили

Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице

У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей

Также в разделе

В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

— 16 августа 2018 —

Об этом печальном инциденте, произошедшем на днях в районе остановочного пункта «Прилужный-1», говорится в сообщении пресс-службы Славянского городского отдела полиции.

Читать далее ⇒

Домушника задержали

— 16 августа 2018 —

Славянские полицейские задержали 23-летнего злоумышленника, который был объявлен в розыск за кражу из дома местного жителя.

Читать далее ⇒

На улице Свободы исчезают клены

— 16 августа 2018 —

В Славянске наметилась негативная тенденция: на улице Свободы исчезают клены, которые были посажены в 2015 году. 

Читать далее ⇒

В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

— 16 августа 2018 —

На прошлой неделе сотрудники «Славгорводоканала», выехавшие на отключение несанкционированной врезки в одном из домов поселка Соболевка, обнаружили по этому адресу пруд, в котором хозяин разводил рыбу. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске ликвидировали плантацию конопли »

Славянские полицейские уничтожили посев конопли, который 36-летний местный житель выращивал на своем огороде. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

Все материалы рубрики ⇒

Общество

На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

В Славянском районе закончена уборочная кампания

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Игры в ящик

Застойные явления

Диктат массовки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Успешный старт сборной Украины

Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев

«Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 августа 2018

В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

В Славянске ликвидировали плантацию конопли

Домушника задержали

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

На улице Свободы исчезают клены

В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Игры в ящик

15 августа 2018

Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса

«Уставшие» полисмены

На улице Свободы отремонтируют парапеты

Новый корпус админцентра может открыться в сентябре

Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики

Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома

Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто

10 августа 2018

Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»

На побережье озера Вейсово начались строительные работы

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен

Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок

В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники

Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов

Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали

Сцену на центральной площади опять разукрасили

Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице

У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top