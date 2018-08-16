Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»

Как сообщается на Фейсбук-странице штаба операции объединенных сил, в августе текущего года подразделение военной контрразведки СБУ в составе ООС, при взаимодействии со Славянским городским отделом полиции выявила и задержала скрывавшуюся от правосудия семью участников незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Силовики установили, что в 2014 году, попав под влияние пророссийской пропаганды, мать и сын добровольно присоединились к бандформированию «Ополчение Новороссии», которым командовал боевик по имени Александр. В составе этого подразделения новоявленные «добровольцы» несли службу на блокпосту в Славянске, где осуществляли незаконные фильтрационные мероприятия.

С началом освобождения северной части Донетчины от оккупантов, примкнувший к террористам семейный тандем решил покинуть ряды «ополченцев» и отсидеться дома в надежде на то, что их неправомерная деятельность останется для правосудия тайной. Чаяния подозреваемых не оправдались: после сбора необходимых материалов военная контрразведка СБУ открыла в отношении указанных граждан уголовное производство. 10 августа им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В настоящее время, как говорится в сообщении, задержанные активно сотрудничают со следствием.