|16 августа 2018
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Как сообщается на Фейсбук-странице штаба операции объединенных сил, в августе текущего года подразделение военной контрразведки СБУ в составе ООС, при взаимодействии со Славянским городским отделом полиции выявила и задержала скрывавшуюся от правосудия семью участников незаконного вооруженного формирования «ДНР».
Силовики установили, что в 2014 году, попав под влияние пророссийской пропаганды, мать и сын добровольно присоединились к бандформированию «Ополчение Новороссии», которым командовал боевик по имени Александр. В составе этого подразделения новоявленные «добровольцы» несли службу на блокпосту в Славянске, где осуществляли незаконные фильтрационные мероприятия.
С началом освобождения северной части Донетчины от оккупантов, примкнувший к террористам семейный тандем решил покинуть ряды «ополченцев» и отсидеться дома в надежде на то, что их неправомерная деятельность останется для правосудия тайной. Чаяния подозреваемых не оправдались: после сбора необходимых материалов военная контрразведка СБУ открыла в отношении указанных граждан уголовное производство. 10 августа им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
В настоящее время, как говорится в сообщении, задержанные активно сотрудничают со следствием.
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• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
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Комментарии к статье «Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»»
Как сообщается на Фейсбук-странице штаба операции объединенных сил, в августе текущего года подразделение военной контрразведки СБУ в составе ООС, при взаимодействии со Славянским городским отделом полиции выявила и задержала скрывавшуюся от правосудия семью участников незаконного вооруженного формирования «ДНР».