Лесника обвиняют в присвоении госимущества

Следствием установлено, что реализуя преступный умысел по присвоению пребывающего в его ведомстве государственного имущества, мастер «Лиманского лесного хозяйства», без оформления каких-либо документов загрузил в прицеп трактора древесные колоды общим объемом 14,5 куб. м и начал транспортировать груз на лесопилку.

В настоящее время подозреваемому инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), что карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.