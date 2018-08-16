Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки

Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщает, что в ходе расследования было установлено, что 33-летний мужчина, занимающий должность секретаря суда, получил от гражданина 5 тыс. грн денежного вознаграждения, обязуясь взамен обеспечить не привлечение взяткодателя к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Факт коррупции зарегистрировали 13 августа в кабинете подозреваемого, в момент получения им взятки. Денежные средства изъяли. В единый реестр досудебных расследований сведения по данному факту внесли с квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины (прием предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом), что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводится под процессуальным надзором Славянской городской прокуратуры.