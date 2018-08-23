Жителю Славянского района поездом отрезало ногу

Происшествие случилось около 6 часов утра 20 августа на железнодорожном пути вблизи поселка.

По предварительным данным, полученным в ходе следствия опергруппой Славянского горотдела полиции, причиной стала банальная неосторожность. Молодой человек подошел к мчащемуся товарняку слишком близко и попал в область разреженного воздуха, которая создалась в результате движения поезда. Потеряв равновесие, парень упал, и ему колесом отрезало голень.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).