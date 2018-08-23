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Фотофакт

Буйство аллергена

Жителю Славянского района поездом отрезало ногу

Антон Скворцов
23 августа 2018 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В результате собственной неосторожности 22-летний житель Райгородка попал под поезд и лишился ноги.

Происшествие случилось около 6 часов утра 20 августа на железнодорожном пути вблизи поселка. 

По предварительным данным, полученным в ходе следствия опергруппой Славянского горотдела полиции, причиной стала банальная неосторожность. Молодой человек подошел к мчащемуся товарняку слишком близко и попал в область разреженного воздуха, которая создалась в результате движения поезда. Потеряв равновесие, парень упал, и ему колесом отрезало голень.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Комментарии к статье «Жителю Славянского района поездом отрезало ногу »

В результате собственной неосторожности 22-летний житель Райгородка попал под поезд и лишился ноги.

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