Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа

Взрослые ушли из дома, оставив без присмотра двух детей - 4-х и 2,5 лет. Что произошло дальше, можно только догадываться. Тревогу забили соседи, жители девятиэтажки на ул. Олимпийской. Люди услышали звук падения и обнаружили под окнами тело маленького мальчика.

Соседи вызвали «скорую» и полицию. Ребенка немедленно доставили в травматологическое отделение городской клинической больницы. Но медикам осталось лишь констатировать смерть.

Как установили правоохранители, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 7 этаже. По сообщению пресс-службы Славянского ГО, по данному факту отрыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство» с пометкой «Несчастный случай». Детали происшествия выясняются.

Полицейские призывают не оставлять детей в комнате одних, если там открыто окно. Не ставить у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не играть с ребенком на подоконнике и не позволять малышу сидеть на нем. Установить замки или фиксаторы, которые не позволят детям открыть окно.