Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд

Как выяснило следствие, 13 апреля обвиняемый в убийстве 29-летний житель Славянского района вместе с товарищем пришел в гости к знакомому и его сожительнице для совместного распития алкогольных напитков. В ходе застолья один из гостей поссорился с хозяином и решил в отместку поджечь его дом. Убедившись, что гражданская пара пребывает в состоянии глубокого опьянения и не способна самостоятельно передвигаться, злоумышленник зажигалкой поджег шторы и вместе с товарищем покинул дом.

Опасаясь, что приятель сообщит о его поступке правоохранителям, молодой мужчина решил избавиться от свидетеля. Повалив собутыльника на землю, он начал его бить подвернувшимся под руку камнем по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело убийца оттащил в поле, после чего сбежал с места преступления.

Действия ранее судимого жителя района квалифицированы по нескольким статьям УК Украины: ст. 115 (умышленное убийство), ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Последний пункт обвинения добавился после того, как в доме обвиняемого силовики обнаружили незаконно хранящиеся боеприпасы. По совокупности совершенных преступлений мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.