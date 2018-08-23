Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка

Вечером воскресенья, 19 августа, на пульт славянской диспетчерской службы «101» поступил необычный звонок. Жители улицы Изоляторной сообщили, что в канализационный колодец провалился теленок.

Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, животное доставали при помощи пожарного рукава. На улице было уже темно, поэтому у колодца пришлось устанавливать осветительную башню.

Владельцы теленка после успешного завершения спасательной операции выразили горячую благодарность сотрудникам 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда за то, что не остались равнодушными к их проблеме.

Вопрос, почему канализационный колодец оказался открытым, остался без ответа.