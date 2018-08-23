|23 августа 2018
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Вечером воскресенья, 19 августа, на пульт славянской диспетчерской службы «101» поступил необычный звонок. Жители улицы Изоляторной сообщили, что в канализационный колодец провалился теленок.
Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, животное доставали при помощи пожарного рукава. На улице было уже темно, поэтому у колодца пришлось устанавливать осветительную башню.
Владельцы теленка после успешного завершения спасательной операции выразили горячую благодарность сотрудникам 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда за то, что не остались равнодушными к их проблеме.
Вопрос, почему канализационный колодец оказался открытым, остался без ответа.
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• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
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• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
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Комментарии к статье «Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка»
Вечером воскресенья, 19 августа, на пульт славянской диспетчерской службы «101» поступил необычный звонок. Жители улицы Изоляторной сообщили, что в канализационный колодец провалился теленок.