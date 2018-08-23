На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки

Звонок в диспетчерскую службу «101» поступил в 12:47. Уже в 13:10 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Как выяснилось, огонь возник на балконе четвертого этажа пятиэтажного дома. По словам ведущего специалиста отдела предотвращения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Алены Сокур, в тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники.