Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой

На 660-м километре трассы Киев-Довжанский произошло трагическое ДТП. В результате столкновения пассажир одной из машин получил не совместимые с жизнью травмы.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, оба участника ДТП – легковой «Ниссан» и перевозящий дрова грузовой «ГАЗ» ехали в сторону Славянска и столкнулись при въезде в город. В итоге пострадали 3 пассажира и водитель иномарки. От полученных травм 42-летний пассажир скончался в карете скорой помощи. Его жену, 12-летнюю дочку и водителя «Ниссана» доставили в медучреждения для оказания врачебной помощи. На месте происшествия работал следователь областного главка Национальной полиции, группа реагирования Славянского ГО и эксперт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Выяснение обстоятельств в рамках досудебного расследования продолжается.