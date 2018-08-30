В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

Начало недели в Славянске запомнилось резонансным ДТП, которое случилось около 7 часов утра 27 августа почти в самом центре города.

На перекрестке улиц Центральной и Шелковичной не разминулись микроавтобус «Renault Trafic» и автобус «Рута», который вез пассажиров по маршруту №3а «Автостанция – мкр-н Северный».

«Рено», двигавшийся со стороны САТУ в сторону центрального рынка, ударил «Руту», проезжавшую перекресток прямо в направлении универмага, в левую заднюю часть. От удара автобус занесло, он накренился и рухнул на правый бок.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. С места ДТП в травматологию их увезла «скорая помощь».

Обстоятельства аварии выясняют следователи Славянского горотдела полиции. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.

Стоит отметить, что за последние два года это уже третья авария с участием пассажирских автобусов, которая происходит в центре города. Примечательно, что два ДТП случились на одном и том же перекрестке, одно – на соседнем. Авария на пересечении Центральной и Шелковичной произошла два месяца назад: в июне здесь столкнулись рейсовый автобус №5 и автомобиль «Волга». В ДТП пострадали 9 человек. А в марте 2017 года автобус №3а столкнулся с легковым автомобилем «ДЭУ Ланос» на перекрестке Центральной и Васильевской, которая идет параллельно Шелковичной. В той аварии пострадавших оказалось аж семнадцать.