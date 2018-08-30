Грузовик врезался в автобус

|30 августа 2018
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Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла утром в среду, 29 августа, на улице Современной близ микрорайона Химик.
По данным Славянского горотдела полиции, автобус сообщением №12 «Ж.-д. вокзал–ул. Лисичанская» стоял на остановке, когда в него врезалась «ГАЗель». Водитель грузовика, 20-летний краматорчанин, решил пойти на обгон, но, видимо, не рассчитал свои возможности. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, пассажиры и оба водителя не пострадали.
Информация о ДТП внесена ЕРДР, проводится проверка.
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• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
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• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
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Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла утром в среду, 29 августа, на улице Современной близ микрорайона Химик.