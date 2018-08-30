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Фотофакт

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Грузовик врезался в автобус

Антон Скворцов
30 августа 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла утром в среду, 29 августа, на улице Современной близ микрорайона Химик.

По данным Славянского горотдела полиции, автобус сообщением №12 «Ж.-д. вокзал–ул. Лисичанская» стоял на остановке, когда в него врезалась «ГАЗель». Водитель грузовика, 20-летний краматорчанин, решил пойти на обгон, но, видимо, не рассчитал свои возможности. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, пассажиры и оба водителя не пострадали.

Информация о ДТП внесена ЕРДР, проводится проверка.

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Комментарии к статье «Грузовик врезался в автобус»

Еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла утром в среду, 29 августа, на улице Современной близ микрорайона Химик.

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