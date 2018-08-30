Грузовик врезался в автобус

По данным Славянского горотдела полиции, автобус сообщением №12 «Ж.-д. вокзал–ул. Лисичанская» стоял на остановке, когда в него врезалась «ГАЗель». Водитель грузовика, 20-летний краматорчанин, решил пойти на обгон, но, видимо, не рассчитал свои возможности. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, пассажиры и оба водителя не пострадали.

Информация о ДТП внесена ЕРДР, проводится проверка.